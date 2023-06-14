Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Альба – об уходе из «Барселоны»: «Моя совесть чиста»

14 Июня 2023 • 17:14 Комментировать

Защитник Жорди Альба дал комментарий по поводу своего ухода из «Барселоны». Футболист и клуб ранее договорились о расторжении контракта.

«Мы знаем экономическую ситуацию «Барселоны». Но дело не может быть в одном игроке. Я всегда говорил, что проблема не во мне, моя совесть чиста. Я старался помогать клубу, и в клубе знают, какие усилия я прилагал.

Я мог остаться ещё на год, мне давали такую возможность. Было бы легко, ведь это мой дом. Но я посчитал, что будет правильно, справедливо и честно уйти», - сказал Альба The Guardian.

В скором времени 34-летний Жорди Альба займётся поиском новой команды.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жорди Альба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июня
17:19 · Англия. Премьер-лига
​Альба допустил переезд в АПЛ
17:14 · Испания. Ла Лига
​Альба – об уходе из «Барселоны»: «Моя совесть чиста»
15:33 · Испания. Ла Лига
Мбаппе не будет форсировать свой уход из «ПСЖ» 2
15:08 · Испания. Ла Лига
​Кроос предупредил Беллингема: «Был у нас кое-кто…» 1
14:36 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Если Тикнизяну поступит предложение из Европы, то его нельзя отклонять»
14:09 · Англия. Премьер-лига
«Челси» начал переговоры с «Вильярреалом» по трансферу Николаса Джексона
14:00 · Германия. Бундеслига
«Добро пожаловать в лучший клуб мира» – Винисиус поприветствовал Беллингема в «Реале»
14:00 · Россия. Премьер-лига
«Кадис» назвал «Спартаку» цену Бонгонды
13:50 · Германия. Бундеслига
Гендиректор «Боруссии» Дортмунд Вацке: «Хотим поблагодарить Беллингема за три года»
13:01 · Нидерланды. Эредивизие
«Барселона» готовит 10 миллионов евро за правого защитника «Фейеноорда»
12:52 · Германия. Бундеслига
Кроос: «Я наблюдал за матчами «Боруссии» Дортмунд, Беллингем играл очень хорошо»
12:31 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд добилась прогресса в переговорах по Фреснеде
12:10 · Испания. Ла Лига
«Реал» показал новую домашнюю форму фото
12:00 · Англия. Премьер-лига
Фелиш выбрал, где хочет играть 1
11:42 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» хочет заменить Мбаппе другим нападающим сборной Франции, цена вопроса – 100 миллионов евро 1
Все новости
Рекомендуем