​Альба – об уходе из «Барселоны»: «Моя совесть чиста»

Защитник Жорди Альба дал комментарий по поводу своего ухода из «Барселоны». Футболист и клуб ранее договорились о расторжении контракта.

«Мы знаем экономическую ситуацию «Барселоны». Но дело не может быть в одном игроке. Я всегда говорил, что проблема не во мне, моя совесть чиста. Я старался помогать клубу, и в клубе знают, какие усилия я прилагал.

Я мог остаться ещё на год, мне давали такую возможность. Было бы легко, ведь это мой дом. Но я посчитал, что будет правильно, справедливо и честно уйти», - сказал Альба The Guardian.

В скором времени 34-летний Жорди Альба займётся поиском новой команды.