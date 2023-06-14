Мбаппе не будет форсировать свой уход из «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не будет форсировать свой уход из парижской команды. По информации от Marca, француз допускает свой переход в мадридский «Реал» этим летом, но не намерен устраивать скандалы с руководством ради ускорения сделки.

Напомним, Мбаппе на днях подтвердил, что не собирается продлевать свой контракт с «ПСЖ», который истекает летом 2024 года. Килиан сообщил об этом руководству всего спустя месяц после продления контракта прошлым летом.

«Реал» нуждается в замене Кариму Бензема уже этим летом, поэтому мадридская команда наверняка предпримет попытку заполучить свою главную цель в лице Мбаппе.