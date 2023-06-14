Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Мбаппе не будет форсировать свой уход из «ПСЖ»

14 Июня 2023 • 15:33 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не будет форсировать свой уход из парижской команды. По информации от Marca, француз допускает свой переход в мадридский «Реал» этим летом, но не намерен устраивать скандалы с руководством ради ускорения сделки.

Напомним, Мбаппе на днях подтвердил, что не собирается продлевать свой контракт с «ПСЖ», который истекает летом 2024 года. Килиан сообщил об этом руководству всего спустя месяц после продления контракта прошлым летом.

«Реал» нуждается в замене Кариму Бензема уже этим летом, поэтому мадридская команда наверняка предпримет попытку заполучить свою главную цель в лице Мбаппе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июня
15:33 · Испания. Ла Лига
Мбаппе не будет форсировать свой уход из «ПСЖ»
15:08 · Испания. Ла Лига
​Кроос предупредил Беллингема: «Был у нас кое-кто…» 1
14:36 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Если Тикнизяну поступит предложение из Европы, то его нельзя отклонять»
14:09 · Англия. Премьер-лига
«Челси» начал переговоры с «Вильярреалом» по трансферу Николаса Джексона
14:00 · Германия. Бундеслига
«Добро пожаловать в лучший клуб мира» – Винисиус поприветствовал Беллингема в «Реале»
14:00 · Россия. Премьер-лига
«Кадис» назвал «Спартаку» цену Бонгонды
13:50 · Германия. Бундеслига
Гендиректор «Боруссии» Дортмунд Вацке: «Хотим поблагодарить Беллингема за три года»
13:01 · Нидерланды. Эредивизие
«Барселона» готовит 10 миллионов евро за правого защитника «Фейеноорда»
12:52 · Германия. Бундеслига
Кроос: «Я наблюдал за матчами «Боруссии» Дортмунд, Беллингем играл очень хорошо»
12:31 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд добилась прогресса в переговорах по Фреснеде
12:10 · Испания. Ла Лига
«Реал» показал новую домашнюю форму фото
12:00 · Англия. Премьер-лига
Фелиш выбрал, где хочет играть 1
11:42 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» хочет заменить Мбаппе другим нападающим сборной Франции, цена вопроса – 100 миллионов евро
11:31 · Испания. Ла Лига
Альба: «Я открыт ко всем предложениям, готов остаться и в Европе»
11:16 · Испания. Ла Лига
Отец Фати призывает сына покинуть «Барселону»
Все новости
Рекомендуем