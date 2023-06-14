​Кроос предупредил Беллингема: «Был у нас кое-кто…»

В среду «Реал» объявил о трансфере полузащитника Джуда Беллингема. Ранее «Боруссия» сообщала, что мадридский клуб заплатит за хавбека 103 миллиона евро. Ещё примерно 30% от этой суммы дортмундцы смогут заработать за счёт бонусов.

Полузащитник «Реала» Тони Кроос предупредил Джуда Беллингема. Немец явно поставил в пример Эдена Азара, которого купили за большие деньги, но трансфер оказался провальным.

«За Беллингема заплатили 103 миллиона евро? Был у нас кое-кто, кто пришёл за большие деньги и фактически завершил карьеру. Надеюсь, на этот раз всё будет позитивно», - сказал Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.