Мадридский «Реал» посредством своего официального сайта представил новую домашнюю форму на следующий сезон. Комплект экипировки «королевского» клуба выполнен в традиционном белом цвете. По бокам и на воротник нанесены темно-синие и золотые полосы.

Техническим партнером мадридского клуба является немецкий производитель спортивной экипировки Adidas.

В минувшем сезоне испанской Ла Лиги подопечные Карло Анчелотти финишировали на втором месте в турнирной таблице, уступив чемпионский титул каталонской «Барселоне». В Лиге чемпионов «сливочные» добрались до полуфинала, где по сумме двух матчей уступили «Манчестер Сити».