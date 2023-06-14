Мбаппе устраивает новый аукцион: Что стоит за его желанием не продлевать контракт с «ПСЖ»

Килиан Мбаппе не намерен продлевать контракт с «ПСЖ», который истекает следующим летом. Таким образом, через год форвард станет свободным агентом, если только парижане его не продадут раньше. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет над ситуацией.

Новый виток саги Мбаппе

Килиан Мбаппе продолжает подогревать страсти, создавая ореол неизвестности вокруг своего будущего. Можно вспомнить весну 2022 года, когда француз то уходил из «ПСЖ», то решал остаться. И вот теперь история повторяется. На этот раз у Мбаппе есть действующий контракт, но лишь сроком на один сезон. Сам форвард может продлить соглашение ещё на год, но, судя по всему, не хочет этого делать. В итоге «ПСЖ» оказался перед ситуацией, когда Мбаппе надо продавать сейчас или отпускать бесплатно через год.

Прошлым летом все говорили, что Мбаппе остался в Париже только из-за чемпионата мира. Катарские владельцы «ПСЖ» хотели, чтобы он поехал на мундиаль в статусе игрока этого клуба. В то же время во Франции было желание, чтобы главная звезда национальной сборной выступала в Лиге 1. Эта ставка сыграла. Мбаппе стал второй звездой чемпионата мира в Катаре, уступив лишь Лионелю Месси, который привёл аргентинцев к триумфу. Сложись решающий матч, в котором Мбаппе оформил хет-трик, иначе, и именно он стал бы лучшим футболистом мундиаля.

Почему Мбаппе хочет уйти из «ПСЖ»

Однако с клубной точки зрения Мбаппе, очевидно, потерял ещё один год. «ПСЖ» выиграл чемпионат Франции, но едва ли форварду этот трофей хоть сколько-нибудь интересен. В Лиге чемпионов же парижане вновь вылетели на стадии 1/8 финала. Можно делать скидку, что соперником была «Бавария». Однако от этого не легче. Два года подряд Мбаппе вылетает на первой стадии плей-офф, а он наверняка мечтает выиграть турнир.

Мбаппе подчеркнул нежелание продлевать контракт, иными словами, он прямо сказал руководству «ПСЖ», что хочет покинуть клуб. Причина понятна: форвард хочет играть на топ-уровне и бороться за главный трофей. «ПСЖ» лишь раз добрался до финала и то в ковидный сезон, когда плей-офф был исковеркан. Часики же тикают. Нет, Мбаппе пока ещё молод, ему в декабре исполнится 25 лет. Однако именно в этом возрасте в столицу Франции перебрался Неймар, как тогда говорилось, «чтобы выйти из тени Месси». В итоге бразилец в «ПСЖ», пожалуй, стал лишь хуже. При этом у Неймара есть победа в Лиге чемпионов, но в составе «Барселоны».

Можно, конечно, попробовать отыскать в словах Мбаппе и потайной смысл. В конце концов в некотором смысле это может быть намёком руководству «ПСЖ». У француза ещё год контракта, а в Париже начинают строительство новой команды. Вот-вот появится новый тренер, который может что-то придумать. Больше не будет Лионеля Месси, что даст наставнику больший простор для идей, а самому Мбаппе уже безоговорочно роль главной звезды.

В некотором смысле Мбаппе дает «ПСЖ» год на то, чтобы убедить нападающего в перспективах проекта. Сейчас форвард не хочет продлевать контракт с клубом, но год назад мы все были свидетелями, как он передумал, так что и теперь у парижан шансы ещё есть.

Куда Мбаппе может уйти

С другой стороны, возможно, для «ПСЖ» это лучший момент для расставания с Мбаппе. Новый тренер будет строить новую команду. Месси уже ушёл. Делать ставку на Мбаппе, который через год, скорее всего, уйдёт, смысла нет. Так не лучше ли начать всё с чистого листа? Тем более что сейчас за форварда можно выручить огромные деньги, что не будет лишним для финансового фейр-плей.

Кроме того, на сегодняшний день у «ПСЖ» есть шанс распорядиться судьбой Мбаппе. Сам форвард хочет в «Реал», и на правах свободного агента он, скорее всего, окажется именно в Мадриде. Однако «ПСЖ» точно не хочет усиливать «сливочных», и сейчас есть шанс продать Мбаппе в другой клуб. Учитывая его стоимость, речь, скорее всего, будет идти об Англии. Если же даже и продавать в «Реал», то можно заставить мадридцев раскошелиться, а то и вовсе расстаться с кем-то из своих игроков, чтобы осуществить трансфер.

Где ещё, кроме «Реала», может оказаться Мбаппе? Не стоит сбрасывать со счетов «Манчестер Юнайтед», который в ближайшее время могут приобрести владельцы из Катара. Вот уж будет мощная заявка на амбициозность планов, если они сразу смогут привезти на «Олд Траффорд» Мбаппе! Очевидно, что при наличии возможности в борьбу вступят и все остальные английские топ-клубы.

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И всё же сложно поверить, что француз окажется где-либо ещё, а не в Мадриде. Всё идёт к тому, что именно на «Сантьяго Бернабеу» Мбаппе переедет если не этим летом, то уж следующим точно.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» опубликовало возможную зарплату французского нападающего в «Реале».

Роман Андреев