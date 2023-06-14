«ПСЖ» хочет заменить Мбаппе другим нападающим сборной Франции, цена вопроса – 100 миллионов евро

«ПСЖ» нашёл приоритетного кандидата на замену своему нападающему Килиану Мбаппе, который хочет покинуть клуб в этом межсезонье. По информации от Marca, парижане нацелились на Антуана Гризманна из мадридского «Атлетико», которого «матрасники» лишь недавно выкупили у «Барселоны» за 20 миллионов евро.

Источник сообщает, что предложение в размере 100 миллионов евро может убедить руководство «Атлетико» отпустить 32-летнего француза. Правда, сам футболист и главный тренер «матрасников» Диего Симеоне будут выступать против трансфера.

В последнем розыгрыше Ла Лиги Гризманн записал на свой актив 15 голов и 17 результативных передач.