Альба: «Я открыт ко всем предложениям, готов остаться и в Европе»

Бывший защитник каталонской «Барселоны» Жорди Альба продолжает искать себе новую команду, находясь в статусе свободного агента. Напомним, фуллбек покинул «сине-гранатовых» по окончании сезона.

«Я открыт ко всем предложениям, готов остаться и в Европе. Куда бы я не пошёл, всё будет хорошо, но перемены – это всегда непросто. Я хочу всё тщательно взвесить», – цитирует Альбу издание The Guardian.

Ранее сообщалось, что сейчас у Альбы есть несколько вариантов для продолжения карьеры. Игроком интересуются клубы из Саудовской Аравии, а также «Интер» Майами, где скоро будет играть Лионель Месси.