Отец Фати призывает сына покинуть «Барселону»

Бори Фати, отец нападающего «Барселоны» Ансу Фати, призывает сына покинуть каталонскую команду. Как сообщает El Larguero, Бори считает, что руководство «Барселоны» не обращается с его сыном должным образом. Именно поэтому отец игрока призывает к смене клубной прописки.

Напомним, сама «Барселона» хочет продать Фати в это межсезонье, чтобы потратить вырученные деньги на покупку других футболистов. Гланвный тренер команды Хави Эрнандес уже провёл встречу с Анси, где сказал игроку, что не рассчитывает на него в следующем сезоне.

Несмотря на все перечисленные факторы, Фати пока наотрез отказывается покидать «Барселону». Игрок хочет остаться и показать свой уровень в будущем.