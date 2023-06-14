Витор Роке ждёт действий от «Барселоны», клуб уже ведёт переговоры с «Атлетико Паранаэнсе»

Каталонская «Барселона» ещё не смогла договориться о трансфере нападающего Витора Роке из «Атлетико Паранаэнсе». Сам футболист ждёт действий от руководства «сине-гранатовых» и продолжает мечтать о переезде на «Камп Ноу». Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее ходили слухи, что трансфер Роке обойдётся «Барселоне» примерно в 40 миллионов евро, которые будут выплачены несколькими траншами, но клубы ещё не согласовали все условия сделки.

18-летний Роке в текущем розыгрыше чемпионата Бразилии записал на свой актив 4 гола и 2 результативные передачи в 10 матчах.