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Чемпионат Испании. Ла Лига

Витор Роке ждёт действий от «Барселоны», клуб уже ведёт переговоры с «Атлетико Паранаэнсе»

14 Июня 2023 • 11:02 Комментировать
Сан-Паулу
...
Атлетико Паранаэнсе
22.06 01:00

Каталонская «Барселона» ещё не смогла договориться о трансфере нападающего Витора Роке из «Атлетико Паранаэнсе». Сам футболист ждёт действий от руководства «сине-гранатовых» и продолжает мечтать о переезде на «Камп Ноу». Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее ходили слухи, что трансфер Роке обойдётся «Барселоне» примерно в 40 миллионов евро, которые будут выплачены несколькими траншами, но клубы ещё не согласовали все условия сделки.

18-летний Роке в текущем розыгрыше чемпионата Бразилии записал на свой актив 4 гола и 2 результативные передачи в 10 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Атлетико Паранаэнсе Витор Роке трансферы футбола - лето 2023
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САН-ПАУЛУ АТЛЕТИКО ПАРАНАЭНСЕ
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