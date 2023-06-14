«Барселона» выставила Эрика Гарсию на трансфер

Каталонская «Барселона» выставила на продажу своего центрального защитника Эрика Гарсию, который успел провести лишь два полноценных сезона за команду после перехода из «Манчестер Сити» летом 2021 года. О том, что испанец уже выставлен на трансфер сообщает издание Sport.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес перевёл Гарсию на позицию опорного полузащитника, на которой футболист успел провести свои первые матчи. Тем не менее, «сине-гранатовые» всё равно решили продать Эрика, если верить источнику.

Имена претендентов на трансфер Гарсии пока не сообщаются. Сам игрок ранее хотел остаться в «Барселоне», несмотря на проблемы с игровой практикой.