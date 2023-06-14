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Дани Алвес - об изнасиловании: «Моя невиновность будет доказана»

14 Июня 2023 • 10:24 Комментировать

Экс-защитник национальной сборной Бразилии и каталонской «Барселоны» Дани Алвес высказался об обвинениях в свой адрес. Игрока подозревают в изнасиловании.

«Только два человека знают, как все было на самом деле. Я говорю чистую правду. Моя невиновность будет доказана. У нас была связь по взаимному согласию. Мне никогда не пришло бы в голову кого-то склонять к близости», - передает слова бразильца Itatiaia.

Алвес находится за решеткой с января по подозрению в изнасиловании девушки. Звездному футболисту грозит до 12 лет тюрьмы. Ранее суд отклонил апелляцию о прошении об освобождении игрока из-под стражи.

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Евро-Футбол.Ру,
Дани Алвес
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