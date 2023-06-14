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Чемпионат Испании. Ла Лига

Камавинга ждёт Мбаппе в «Реале»

14 Июня 2023 • 08:10 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга высказался о потенциальном переходе форварда «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе в «королевский» клуб.

«Я буду очень доволен, если Килиан станет игроком «Реала». Мбаппе – потрясающий футболист. Каждый хотел бы видеть его в своей команде. Килиан принял верное решение, за это мы должны уважать его», - передает слова хавбека AS.

Ранее в СМИ появилась новость, что Мбаппе решил покинуть «ПСЖ» по завершении следующего сезона. Форвард отказался от опции пролонгации сотрудничества на еще один год.

В прошлом сезоне нападающий забил 29 голов и отдал пять ассистов в 34 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе Эдуардо Камавинга
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