Тевес пояснил, почему Месси не стал возвращаться в «Барселону»

Бывший аргентинский нападающий Карлос Тевес пояснил, почему Лионель Месси не стал возвращаться в «Барселону», несмотря на попытки клуба вернуть его. По словам Тевеса, это благородный поступок со стороны Лионеля, потому что он не хочет, чтобы из-за него урезали зарплаты способным молодым футболистам.

- Я думаю, что это лучшее решение со стороны Месси. Он не хотел вернуться и стать человеком, из-за которого другим игрокам урезали зарплаты, - цитирует слова Тевеса итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что Месси выступал за каталонский клуб с 2004 по 2021 год.