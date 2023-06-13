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«Барселона» активно работает над трансфером бразильского форварда слухи

13 Июня 2023 • 22:44 Комментировать

«Барселона» активно работает над трансфером центрального нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке.

Как сообщает издание Relevo, переговоры с клубом «Атлетико Паранаэнсе» относительно Витора Роке идут в правильном направлении. «Барселона» может подписать бразильского молодого таланта за сумму от 30 до 35 миллионов евро.

На данный момент переговоры между клубами идут положительно, что говорит о возможности успешной сделки. «Барселона» видит большой потенциал в Роке.

Витор Роке в текущем сезоне провел на поле 25 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.

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Барселона Атлетико Паранаэнсе Витор Роке трансферы футбола - лето 2023
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