Мбаппе пошёл ва-банк: что случилось между Килианом и «ПСЖ»

После того, как будущее Лионеля Месси прояснилось, главным героем в мире футбольных слухов стал Килиан Мбаппе. На фоне появления в прессе разной информации импульсивный француз не стесняется выходить в публичное поле, что придаёт трансферной саге особый шарм. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о ситуации.

В прошлом году многие ожидали перехода Мбаппе в «Реал», но в мае 2022-го «ПСЖ» объявил о продлении контракта с форвардом. В пресс-релизе говорилось о том, что договор рассчитан до конца июня 2025 года. На самом же деле оказалось, что соглашение истекает на год раньше, а для его пролонгации ещё на сезон нужно одобрение Килиана.

Уже вскоре после подписания нового контракта в прессе появилась информация о том, что Мбаппе разочаровался в своём решении. Клуб якобы не выполнил несколько требований игрока, в частности не подписал топ-форварда на острие атаки, и Килиану пришлось и дальше выполнять роль наконечника вместо более творческой роли. На этом фоне форвард якобы задумал сменить клуб через год, то есть сейчас.

В начале этой недели СМИ написали о том, что «ПСЖ» выставляет Мбаппе на трансфер. В качестве причины называли нежелание футболиста активировать опцию продления контракта, то есть через год Килиан может обрести статус свободного агента. Сообщалось, что в «ПСЖ» возмущены ситуацией, ведь клуб вёл с игроком позитивные переговоры.

Мбаппе нередко выходит в прессу, когда ему что-то не нравится, и он хочет прояснить ситуацию. Так получилось и на этот раз. В своём заявлении футболист подчеркнул, что он ещё в прошлом году уведомил клуб о том, что контракт продеваться не будет. С тех пор о переговорах с «ПСЖ» Килиан даже не думал.

Почти сразу после заявления Мбаппе в прессу просочился новый инсайд - футболист якобы настроился на трансфер в «Реал» после того, как из мадридского клуба ушёл Карим Бензема. Сообщалось, что Килиан задумал стать новой звездой атаки в Мадриде, причём хочет переехать как можно быстрее.

И снова Мбаппе не стал отмалчиваться. Он обвинил прессу во лжи и сказал, что сезон 2023/2024 планирует провести в «ПСЖ». Есть ощущение, что Килиан просто пошёл ва-банк – он наверняка прекрасно понимает, что парижский клуб не захочет потерять его через год в статусе свободного агента. В такой ситуации «ПСЖ» разумно продать форварда уже этим летом, чтобы иметь возможность заработать на трансфере деньги.

Для Мбаппе занимать такую позицию максимально выгодно – его репутация на родине никак не пострадает. «Я объявил, что хочу остаться в «ПСЖ», а уж почему меня продали – спрашивайте у клуба», - что-то в таком духе сможет рассказать Килиан в будущем.

Вы можете задать резонный вопрос: «А зачем вообще Мбаппе заботиться о своей репутации?» Возможно, форвард хочет остаться белым и пушистым из-за своего интервью годичной давности. Тогда после продления контракта с «ПСЖ» Килиан рассказывал, как для него важно остаться играть в родной Франции, и как он хочет уйти из «ПСЖ» «великим, а не просто важным». Уйти по своей воле после таких слов было бы некрасиво, и тут Мбаппе решил прикрыться клубом…

Что же будет дальше? С высокой долей вероятности трансфер Мбаппе из «ПСЖ» в «Реал» будет осуществлён уже этим летом. По сути, это выгодно всем трём сторонам: Мадрид после ухода Бензема получает топ-форварда, «ПСЖ» зарабатывает деньги, а Мбаппе осуществляет мечту. Впрочем, давайте подождём. Быть может, Килиан снова удивит, как и год назад.

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Александр Тихий