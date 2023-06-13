Куртуа – самый подешевевший игрок чемпионата Испании

Страж ворот мадридского «Реала» Тибо Куртуа признан порталом Transfermarkt самым подешевевшим игроком чемпионата Испании. С момента последнего обновления стоимости он подешевел на 15 млн евро и теперь стоит 45 млн.

На втором месте разместились сразу семь игроков, каждый из них подешевел на 10 млн. Это партнёры Куртуа по команде Давид Алаба и Ферлан Менди, будущий игрок «Аль-Иттихада» Карим Бензема, форвард «Барселоны» Роберт Левандовски, полузащитник клуба «Реал Сосьедад» Микель Оярсабаль, Набиль Фекир из «Бетиса» и Херард Морено из «Вильярреала».

Ранее Transfermarkt назвал самых подорожавших игроков испанского первенства.