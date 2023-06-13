Винисиус признан самым подорожавшим игроком Ла Лиги

В Испании завершился футбольный сезон, а это значит, что авторитетный портал Transfermarkt подготовил обновления трансферных стоимостей игроков Ла Лиги и назвал самых подорожавших футболистов турнира.

Первое место – у вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора. Игрок атаки подорожал на 30 млн евро и теперь стоит 150 млн.

На втором и третьем месте его партнёры по команде – молодой полузащитник Эдуардо Камавинга и игрок атаки Родриго. Они подорожали на 25 и 20 млн соответственно и стоят теперь 85 и 100 млн.

Четвёртое место у Алехандро Бальде из «Барселоны», он подорожал на 20 млн евро по сравнению с прежним значением, стоимость игрока – 50 млн. Замыкает пятёрку игрок центра поля «Барселоны» Фрэнки де Йонг, подорожавший на 15 млн, теперь его стоимость – 75 млн.

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