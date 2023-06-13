Полузащитник «Мальорки» Ли Кан Ин близок к переходу в «Пари Сен-Жермен».

Как сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, «ПСЖ» достиг полной устной договоренности с Ли Кан Ином о заключении долгосрочного контракта. Игрок успешно прошел основную часть медицинского обследования.

Романо добавляет, что в настоящее время согласовываются финальные детали с «Мальоркой» относительно структуры сделки. После этого о переходе будет официально объявлено.

Переход Кан-Ин Ли станет еще одним в списке новичков «ПСЖ», после Марко Асенсио, Мануэля Угарте и в скором времени Шера Ндура.