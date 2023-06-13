Бывший левый защитник «Барселоны» Жорди Альба вызвал интерес нескольких клубов.

Как сообщает журналист Cadena SER Адриа Альбетс, Альбой интересуются несколько клубов, включая «Атлетико» Мадрид, «Интер» Милан, «Интер Майами» и одну команду из Саудовской Аравии. По информации источника, эти клубы проявляют серьезное желание приобрести опытного испанского защитника.

Альбетс заявляет, что Жорди Альба принял решение отложить свой выбор до окончания Лиги Наций.

В минувшем сезоне Альба сыграл 30 матчей во всех турнирах. Он забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.