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Витор Роке близок к переходу в «Барселону» слухи

13 Июня 2023 • 19:13 Комментировать

Центральный нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке близок к переходу в «Барселону».

Как сообщает журналист Diario AS Хави Мигель, «Барселона» достигла соглашения с Витором Роке о пятилетнем контракте. Клуб согласился выплатить «Атлетико Паранаэнсе» сумму в размере 40 миллионов евро в три этапа за переход игрока.

Источник уточняет, что для официального завершения сделки «Барселоне» необходимо выполнить продажу игроков команды, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

Витор Роке в текущем сезоне провел на поле 25 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.

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Барселона Атлетико Паранаэнсе Витор Роке трансферы футбола - лето 2023
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