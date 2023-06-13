Центральный нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке близок к переходу в «Барселону».

Как сообщает журналист Diario AS Хави Мигель, «Барселона» достигла соглашения с Витором Роке о пятилетнем контракте. Клуб согласился выплатить «Атлетико Паранаэнсе» сумму в размере 40 миллионов евро в три этапа за переход игрока.

Источник уточняет, что для официального завершения сделки «Барселоне» необходимо выполнить продажу игроков команды, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

Витор Роке в текущем сезоне провел на поле 25 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.