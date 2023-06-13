Бывший защитник «Барселоны» Жорди Альба может перейти в «Интер Майами».

Как сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, «Интер Майами» проявляет серьезный интерес к опытному испанскому защитнику и активно ведет переговоры с ним. Романо добавляет, что Альбе также поступили два предложения от саудовских клубов, однако пока он не принял окончательного решения. Ожидается, что игрок проведет анализ своих вариантов и сделает решение в ближайшие недели.

В минувшем сезоне Альба сыграл 30 матчей во всех турнирах. Он забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.