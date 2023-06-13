Президент Бразильской футбольной конфедерации сделал заявление по поводу Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может возглавить бразильскую национальную команду.

Глава Бразильской футбольной конфедерации Эдналдо Родригес обратился к президенту Испанской футбольной федерации Луису Рубиалесу с просьбой повлиять на президента мадридского «Реала» Флорентино Переса, чтобы тот отпустил Карло Анчелотти.

«Анчелотти – идеальный тренер для сборной Бразилии. Он идеально подходит для нашей команды и может сделать большой вклад в ее успех. Мы хотим видеть его на нашей тренерской скамейке», – цитирует Эдналдо Родригеса TNT Sports.

В настоящее время мадридский «Реал» никак не отреагировал на данное заявление.