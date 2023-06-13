Мадридский «Реал» может отдать своего полузащитника Орельена Тчуамени «ПСЖ» за трансфер Килиана Мбаппе.

Как сообщает The Telegraph, «сливочные» могут предложить парижанам определенную сумму и Тчуамени за звездного нападающего, ведь «ПСЖ» не собирается отдавать Мбаппе за небольшие деньги. Ранее в СМИ появилась информация о том, что чемпион Франции хочет выручить за игрока 180 миллионов евро, однако может продать его и за 150 млн.

В минувшей кампании 24-летний Мбаппе принял участие в 43 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 41 гол и стал автором десяти результативных передач.