«ПСЖ» близок к подписанию футболиста «Мальорки»

Полузащитник «Мальорки» Ли Кан Ин может пополнить состав «ПСЖ» в предстоящее трансферное окно.

Журналист Фабрицио Романо вещает, что «ПСЖ» в ближайшее время должен заключить контракт с 22-летним корейским хавбеком. По сведениям источника, Ли Кан Ин уже прошел медицинский осмотр перед оформлением сделки.

В сезоне-2022/23 футболист принял участие в 39 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал семь ассистов. Эксперты интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 22 миллиона евро.

Напомним, по итогам сезона «Мальорка» заняла девятую строчку в Ла Лиге, а «ПСЖ» стал чемпионом Франции.