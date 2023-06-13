​«Реал» готов выделить деньги на трансфер Мбаппе этим летом

Трансферная сага с участием Килиана Мбаппе набирает обороты. Футболист успел публично сделать несколько заявлений. Во-первых, он сообщил, что давно – ещё в прошлом году – уведомил «ПСЖ» о нежелании активировать опцию продления контракта. Во-вторых, Килиан объявил о намерении провести следующий сезон в «ПСЖ», обвинив СМИ по лжи (это была реакция на новость о намерении игрока перейти в «Реал»).

Мбаппе хочет остаться, но «ПСЖ» якобы хочет продать игрока. Понять парижан легко – они не хотят расставаться со звёздным форвардом через год бесплатно.

В то же время ESPN сообщает о том, что «Реал» готов выделить деньги и сделать предложение по Мбаппе уже эти летом. Продолжение следует.