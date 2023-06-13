Мбаппе обвинил СМИ во лжи: Я остаюсь в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе отреагировал на информацию о своём уходе в «Реал».

На своей страничке в социальной сети 24-летний француз написал, что все публикации о возможном его переходе в «Реал» этим летом являются ложью. Мбаппе признался, что счастлив в Париже и не собирается менять клубную прописку в летнее трансферное окно. Игрок добавил, что в следующем сезоне он будет выступать за «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что Мбаппе принял решение перейти в мадридский «Реал» и не будет продлевать контракт с «ПСЖ», который истекает следующим летом.

В минувшем сезоне нападающий забил 41 гол и отдал 10 ассистов в 43 матчах во всех турнирах.