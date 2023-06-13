​Мбаппе выбрал себе новый клуб

После завершения трансферной саги с Лионелем Месси Килиан Мбаппе стал главным героем мира трансферных слухов. В заявлении о своём будущем 24-летний француз отметил, что он не просил «ПСЖ» о трансфере этим летом, а только сообщил, что не планирует пользоваться опцией продления контракта. При этом уход Мбаппе возможен уже в ближайшее время, ведь «ПСЖ» вряд ли захочет расставаться с игроком через год бесплатно.

Как стало известно Le Parisien, Мбаппе уже выбрал себе новый клуб. По данным источника, форвард намерен перебраться в «Реал».

Отмечается, что для Мбаппе важным стал отъезд Карима Бензема в Саудовскую Аравию. Килиан хочет воспользоваться ситуацией и стать новой звездой атаки «Реала» - чем раньше, тем лучше.

«Мбаппе никогда не был так близок к тому, чтобы покинуть чемпионат Франции», - утверждает источник.

Ранее слухи связывали Мбаппе с английскими «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

​Мбаппе разъяснил свою позицию по будущему