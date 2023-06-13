​«Барселона» созвала срочное совещание по трансферам – известны планы клуба

«Барселона» строит планы на трансферное лето. Как сообщает портал Goal со ссылкой на испанский Sport, в каталонском клубе созвали срочное совещание, ведь «сине-гранатовым» нужно как можно скорее продавать игроков.

По данным источника, «Барселона» может расстаться с Ансу Фати, Френки де Йонгом, Рафиньей и Ферраном Торресом. Что касается де Йонга, то каталонцы не хотят расставаться с нидерландцем, но при этом понимают, что его трансфер может принести большие деньги. Клубу важно зарабатывать, чтобы улучшить своё финансовое положение и реализовать планы по входящим трансферам.

«Барселона» в сезоне 2022/2023 стала чемпионом Испании.