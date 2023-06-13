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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» созвала срочное совещание по трансферам – известны планы клуба

13 Июня 2023 • 15:38 Комментировать (2)

«Барселона» строит планы на трансферное лето. Как сообщает портал Goal со ссылкой на испанский Sport, в каталонском клубе созвали срочное совещание, ведь «сине-гранатовым» нужно как можно скорее продавать игроков.

По данным источника, «Барселона» может расстаться с Ансу Фати, Френки де Йонгом, Рафиньей и Ферраном Торресом. Что касается де Йонга, то каталонцы не хотят расставаться с нидерландцем, но при этом понимают, что его трансфер может принести большие деньги. Клубу важно зарабатывать, чтобы улучшить своё финансовое положение и реализовать планы по входящим трансферам.

«Барселона» в сезоне 2022/2023 стала чемпионом Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати Френки де Йонг Ферран Торрес Рафинья Диас трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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Bartimeus
13 Июня 2023 в 16:20
Главное поменьше освещать все проблемы в сми, опять щас начнется, мол раз вам деньги нужны, давайте нам ваших игроков за половину запрашиваемой цены.
Bartimeus
13 Июня 2023 в 16:18
Фати, Рафинью и Торреса если продать по 40-50 лямов за каждого, то вроде все проблемы можно решить. Плюс еще по мелочи, Транкау, Умтити, Лангле и прочих. Фрэнки нельзя продавать. Да и Рафинью куда, вечно ломающегося Дембеле кто подменять будет.
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