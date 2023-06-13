Мбаппе: «Я ещё 15 июля 2022 года сообщил руководству, что не буду продлевать контракт»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе объяснил обстоятельства своего вчерашнего письма руководству парижан. Напомним, француз дал понять, что не собирается продлевать свой контракт, который рассчитан до лета 2024 года.

«Я ещё 15 июля 2022 года сообщил руководству, что не буду продлевать контракт. Моё письмо было лишь напоминанием и подтверждением предыдущего решения», – цитирует Мбаппе AFP News Agency.

Напомним, Килиан продлил свой контракт с «ПСЖ» в начале лета 2022 года. По словам Мбаппе, он уже через месяц пожалел о том, что подписал с командой новое соглашение. Этим летом француз хочет перебраться в мадридский «Реал», за который мечтает играть с детства.