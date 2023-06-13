​В Бразилии надеются убедить Анчелотти

Глава Бразильской футбольной конфедерации Эднальдо Родригес ещё надеется убедить Карло Анчелотти принять сборную Бразилии. Об этом рассказывает UOL Esporte.

В субботу бразильская национальная сборная проведёт товарищеский матч против Гвинеи. Игра пройдёт в Барселоне, и Родригес планирует воспользоваться этим, чтобы провести встречу с Анчелотти.

Как известно, действующий контракт Карло Анчелотти с «Реалом» рассчитан до конца сезона 2023/2024. Итальянец хочет выполнить трудовой договор, но руководитель бразильской конфедерации надеется на то, что его аргументы окажутся убедительными.