«ПСЖ» готов отпустить Мбаппе за сумму в районе 150 миллионов евро

«ПСЖ» повесил ценник на своего нападающего Килиана Мбаппе, который вчера уведомил клуб о нежелании продлевать контракт, который рассчитан до следующего лета. По информации от журналиста Жульена Лоренса, «ПСЖ» будет готов выслушать предложения в районе 150 миллионов евро.

Главный претендент на Мбаппе – мадридский «Реал». Приоритетом для самого футболиста как раз является переход в команду Карло Анчелотти, в которой француз мог оказаться ещё прошлым летом.

В своё время «ПСЖ» заплатил за Мбаппе 180 миллионов евро. Француз стал вторым рекордным трансфером в истории футбола. За 6 лет в составе «ПСЖ» Килиан успел стать лучшим бомбардиром в истории команды.