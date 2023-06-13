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«ПСЖ» готов отпустить Мбаппе за сумму в районе 150 миллионов евро

13 Июня 2023 • 14:26 Комментировать (1)

«ПСЖ» повесил ценник на своего нападающего Килиана Мбаппе, который вчера уведомил клуб о нежелании продлевать контракт, который рассчитан до следующего лета. По информации от журналиста Жульена Лоренса, «ПСЖ» будет готов выслушать предложения в районе 150 миллионов евро.

Главный претендент на Мбаппе – мадридский «Реал». Приоритетом для самого футболиста как раз является переход в команду Карло Анчелотти, в которой француз мог оказаться ещё прошлым летом.

В своё время «ПСЖ» заплатил за Мбаппе 180 миллионов евро. Француз стал вторым рекордным трансфером в истории футбола. За 6 лет в составе «ПСЖ» Килиан успел стать лучшим бомбардиром в истории команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Bartimeus
13 Июня 2023 в 14:53
А мож и Барсе включиться в борьбу?) Дембеле, Кунде, еще кого отдать. вроде ПСЖ когда-то хотел больше французов в состав.
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