«ПСЖ» ещё в январе задумывался о продаже Мбаппе, клуб хотел за игрока 180-200 миллионов евро

«ПСЖ» ещё в январское трансферное окно задумывался о том, чтобы продать своего нападающего Килиана Мбаппе. По информации от журналиста Санти Ауны, катарским владельцам надоел тот факт, что француз постоянно ставит команду под давление, привлекая лишнее внимание.

Отмечается, что в январе «ПСЖ» был готов продать Мбаппе, но только за 180-200 миллионов евро. Сейчас на француза всерьёз претендует мадридский «Реал», куда Килиан как раз и хочет перейти. Правда, далеко не факт, что «королевский клуб» согласится побить свой трансферный рекорд, заплатив за Мбаппе запрашиваемую сумму.

Напомним, у Килиана остаётся год по контракту с парижской командой.