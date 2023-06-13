Жорже Мендеш – о Фати: «Ансу хочет остаться в «Барселоне», однажды он выиграет «Золотой мяч»

Жорже Мендеш, агент нападающего «Барселоны» Ансу Фати, прокомментировал слухи о будущем футболиста. Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» отчаянно хотят продать своего воспитанника, но тот пока отказывается уходить.

«Ансу хочет остаться в «Барселоне». Он забил три гола в последних двух матчах, что показывает его топ-уровень. Поверьте мне, однажды он обязательно выиграет «Золотой мяч». Сделка по Рубену Невешу? Сохраняйте спокойствие», – цитирует Мендеша журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес ранее намекал, что Фати может покинуть «сине-гранатовых» летом.