Браим Диас: «Мбаппе в «Реале»? Сейчас не время об этом говорить»

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас прокомментировал возможный переход в команду нападающего Килиана Мбаппе из «ПСЖ», который с большой долей вероятности покинет свой клуб этим летом.

«Мбаппе в «Реале»? Сейчас не время об этом говорить. Сегодня мой день, но я представлял себе, что мне зададут подобный вопрос. Я счастлив находиться в мадридском «Реале». Это не изменится, вне зависимости от того, кто будет окружать меня в раздевалке», – сказал Диас на пресс-конференции.

Отметим, что Диас в последние три года выступал на правах аренды за итальянский «Милан», с которым побеждал в Серии А.