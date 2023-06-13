Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Назван возможный новый клуб Иско

13 Июня 2023 • 12:57 Комментировать

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и «Севильи» Иско может продолжить карьеру в другом испанском клубе. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Николо Скиры.

Согласно сведениям журналиста, 31-летний футболист близок к переходу в «Райо Вальекано» на правах свободного агента. Последним его местом работы была «Севилья», из которой он ушел в декабре прошлого года.

В завершившемся сезоне чемпионата Испании Иско принял участие в 12 поединках, сделал две результативные передачи и получил пять желтых карточек.

В минувшем сезоне Ла Лиги «Райо Вальекано» финишировал на 11-м месте в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Райо Вальекано Иско трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Июня
13:25 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ обозначили свой интерес к Мбаппе
13:04 · Германия. Бундеслига
«Реал» вернулся в борьбу за нападающего сборной Франции
12:57 · Испания. Ла Лига
Назван возможный новый клуб Иско
12:39 · Италия. Серия А
Амрабат отказал «Барселоне», игрок устал от нерешительности клуба
12:21 · Испания. Ла Лига
Мбаппе извинился перед Пересом за «предательство» годичной давности
12:01 · Испания. Ла Лига
Далич: «Я бы назвал Модрича футбольным совершенством, в его игре нет недостатков»
11:51 · Англия. Премьер-лига
«Челси» интересен игрок глубокого резерва «Реала»
11:32 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» поменяла планы по поводу Невеша, игрок вряд ли перейдёт в команду
11:26 · Испания. Ла Лига
Начо: «Смена тренера в сборной Испании пошла мне на пользу»
11:20 · Испания. Ла Лига
Хави считает, что Гидо Родригес подойдёт для «Барселоны» в качестве опорника
11:16 · Испания. Ла Лига
Журналист: «Мбаппе посмеялся над «Реалом», такое нельзя прощать»
11:05 · Испания. Ла Лига
Начо: «Бензема ничего не сказал партнёрам по поводу своего ухода»
10:54 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» ждёт решение Гюндогана в самое ближайшее время
10:45 · Испания. Ла Лига
У «ПСЖ» уже есть план стратегии без Мбаппе
10:12 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может купить грузинского футболиста
Все новости
Рекомендуем