Назван возможный новый клуб Иско

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и «Севильи» Иско может продолжить карьеру в другом испанском клубе. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Николо Скиры.

Согласно сведениям журналиста, 31-летний футболист близок к переходу в «Райо Вальекано» на правах свободного агента. Последним его местом работы была «Севилья», из которой он ушел в декабре прошлого года.

В завершившемся сезоне чемпионата Испании Иско принял участие в 12 поединках, сделал две результативные передачи и получил пять желтых карточек.

В минувшем сезоне Ла Лиги «Райо Вальекано» финишировал на 11-м месте в турнирной таблице.