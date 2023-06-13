Мбаппе извинился перед Пересом за «предательство» годичной давности

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе извинился перед президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом за «предательство», которое случилось год назад. Об этом сообщает близкий к «королевскому клубу» журналист Марио Кортехана.

Источник отмечает: Мбаппе жалеет о том, что год назад отказался от перехода в мадридский «Реал» на правах свободного агента и принял решение продлить контракт с «ПСЖ». Вчера вечером стало известно, что Килиан направил письмо руководству парижан, в котором дал понять, что не продлит свой истекающий через год контракт. Теперь «ПСЖ» хочет продать футболиста в это трансферное окно. «Реал» – главный претендент на трансфер.