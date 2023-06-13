Далич: «Я бы назвал Модрича футбольным совершенством, в его игре нет недостатков»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич выразил восхищение футбольными навыками полузащитника «шашечных» Луки Модрича. Напомним, хавбек не стал завершать международную карьеру после чемпионата мира в Катаре. Игрок хочет помочь своей команде на чемпионате Европы 2024 года в Германии.

«Модрич всегда выбирает на поле лучшую опцию для команды. Он видит то, чего не видят другие игроки. Лука превосходит остальных во всех возможных аспектах. Нельзя найти хотя бы один недостаток в его игре, Модрича можно только хвалить. Я бы назвал Луку футбольным совершенством», – цитирует Далича официальный сайт УЕФА.