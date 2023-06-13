Начо: «Смена тренера в сборной Испании пошла мне на пользу»

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес рад, что Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании. Напомним, после вылета с чемпионата мира на стадии ⅛ финала специалист покинул «красную фурию» на правах свободного агента, а на его место пришёл Луис де ла Фуэнте.

«Пошла ли мне на пользу смена тренера в сборной Испании? Определённо да, ведь под руководством Луиса Энрике я не вызывался в команду. Иногда я думал, что это несправедливо, но многое зависит от предпочтений тренера», – заявил Фернандес в интервью Tiempo de Juego.

Начо за свою карьеру провёл 23 матча за сборную Испании, где отметился одним голом.