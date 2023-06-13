Хави считает, что Гидо Родригес подойдёт для «Барселоны» в качестве опорника

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес был бы не против усилить свою команду полузащитником «Бетиса» Гидо Родригесом. По информации от Diario AS, испанский специалист считает, что хавбек вполне может сыграть опорника в связке с Френки де Йонгом.

Напомним, «Барселона» сейчас активно ищет опорного полузащитника вместо Серхио Бускетса, который покинул клуб на правах свободного агента. Гидо Родригес как раз является для команды Хави одним из вариантов.

Ранее «Барселону» также связывали с такими опорными полузащитниками, как Мартин Субименди, Йозуа Киммих и Софьян Амрабат. В клубе помимо этого хотят подписать ещё одного хавбека, который будет действовать ближе к атаке.