Журналист: «Мбаппе посмеялся над «Реалом», такое нельзя прощать»

Журналист Альберт Ортега высказался свою точку зрения касательно возможного трансфера нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Килиан мог перейти в «Реал» - клуб своей «мечты» - когда они выиграли Лигу чемпионов. Весь «Сантьяго Бернабеу» был бы у его ног. Его ждали там, однако Мбаппе просто посмеялся над клубом. Я бы никогда не простил такого предательства», - говорится в публикации испанского журналиста в социальных сетях.

Мбаппе мог стать игроком «королевского» клуба по завершении сезона-2021/2022, однако в последний момент решил продлить трудовое соглашение с «ПСЖ».