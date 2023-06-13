Начо: «Бензема ничего не сказал партнёрам по поводу своего ухода»

Центральный защитник «Реал» Мадрида Начо Фернандес удивился, когда узнал об уходе из команды главного бомбардира Карима Бензема. Напомним, французский форвард на правах свободного агента пополнил ряды «Аль-Иттихада» из Саудовской Аравии. В этой команде Карим будет получать 100 миллионов евро в год.

«Бензема ничего не сказал партнёрам по поводу своего ухода. Он очень замкнутый человек, который предпочитает держать вещи в секрете», – цитирует Начо издание Tiempo de Juego.

«Реал» находится в активном поиске замены Бензема. Приоритетный вариант – Килиан Мбаппе, который вполне может покинуть «ПСЖ» в это межсезонье.