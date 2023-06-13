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Чемпионат Испании. Ла Лига

У «ПСЖ» уже есть план стратегии без Мбаппе

13 Июня 2023 • 10:45 Комментировать

Французский «ПСЖ» заранее подготовился к возможному уходу нападающего Килиана Мбаппе. Напомним, футболист вчера направил в свой клуб официальное письмо, в котором сообщил, что не собирается продлевать контракт, который рассчитан до следующего лета. Чтобы не потерять француза бесплатно, «ПСЖ» будет готов расстаться с ним в это межсезонье.

По информации от испанского издания Marca, руководство «ПСЖ» уже подготовило план развития, который не включает наличие Мбаппе. Французской команде придётся полностью перестроить линию атаки, ведь ранее клуб также покинул Лионель Месси. Ранее также ходили слухи, что «ПСЖ» летом может продать Неймара.

Напомним, главный претендент на Мбаппе – мадридский «Реал», который как раз ищет замену Кариму Бензема.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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