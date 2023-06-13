Мендеш пообещал «Барселоне», что убедит Фати покинуть команду, но игрок пока отказывается уходить

Футбольный агент Жорже Мендеш попал в конфликт с одним из своих клиентов. Португалец ранее пообещал руководству каталонской «Барселоны», что сможет убедить нападающего Ансу Фати покинуть команду, но футболист пока наотрез отказывается уходить. Об этом сообщает издание Sport.

Источник отмечает, что отношения Мендеша с Фати сейчас являются очень напряжёнными. Напомним, руководство «Барселоны» хочет избавиться от Ансу, чтобы профинансировать другие трансферы, которые более необходимы главному тренеру Хави Эрнандесу. Фати ранее был интересен клубам из Английской премьер-лиги, но испанец до сих пор отказывается искать другие варианты для продолжения карьеры.