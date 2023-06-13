Переговоры стартовали: «ПСЖ» назвал «Реалу» стоимость Мбаппе

Между «ПСЖ» и мадридским «Реалом» стартовали переговоры по переходу нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщается в социальных сетях PSG Community.

Как отмечает источник, владельцы парижского гранда не хотят бесплатно терять 24-летнюю звезду, поэтому сами связались с президентом «сливочных» Флорентино Пересом, чтобы обсудить детали потенциального трансфера уже этим летом. При этом чемпион Франции не планирует отпускать Мбаппе менее чем за 200 миллионов евро.

Портал Transfermarkt оценивает Килиана в 180 миллионов. Его трудовое соглашение с парижанами рассчитано до конца сезона-2023/2024.

«ПСЖ» выставил Мбаппе на трансфер - известна причина