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Переговоры стартовали: «ПСЖ» назвал «Реалу» стоимость Мбаппе

13 Июня 2023 • 09:42 Комментировать (1)

Между «ПСЖ» и мадридским «Реалом» стартовали переговоры по переходу нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщается в социальных сетях PSG Community.

Как отмечает источник, владельцы парижского гранда не хотят бесплатно терять 24-летнюю звезду, поэтому сами связались с президентом «сливочных» Флорентино Пересом, чтобы обсудить детали потенциального трансфера уже этим летом. При этом чемпион Франции не планирует отпускать Мбаппе менее чем за 200 миллионов евро.

Портал Transfermarkt оценивает Килиана в 180 миллионов. Его трудовое соглашение с парижанами рассчитано до конца сезона-2023/2024.

«ПСЖ» выставил Мбаппе на трансфер - известна причина

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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NOBODY
13 Июня 2023 в 09:44
ну вот и понятно, для чего РЕал слил ответный матч в полуфинале ЛЧ....чего гадать откуда взять 200 млн - и так все понятно....
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