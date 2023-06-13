Хоселу: «Любой игрок на планете хотел бы носить футболку мадридского «Реала»

Третий лучший бомбардир прошедшего розыгрыша Ла Лиги Хоселу прокомментировал интерес со стороны мадридского «Реала». Напомним, нападающий «Эспаньола» скоро должен стать новичком «королевского клуба».

«Я сделал свой дебют на «Сантьяго Бернабеу» в качестве игрока «Реала». О таком забыть невозможно. Думаю, любой игрок на планете хотел бы носить футболку мадридского «Реала», – цитирует футболиста Marca.

В сезоне-2022/23 Хоселу забил 16 мячей в чемпионате Испании, но это не спасло его «Эспаньол» от вылета во второй дивизион страны. За мадридский «Реал» нападающий ранее выступал в сезоне-2011/12.