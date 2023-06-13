Хоселу согласовал условия контракта с «Реалом»

Нападающий «Эспаньола» Хоселу согласовал условия контракта с мадридским «Реалом», за который уже выступал в сезоне-2011/12. По информации от журналиста Фабрицио Романо, сделка по трансферу форварда на «Сантьяго Бернабеу» находится на завершающей стадии, ведь руководство «Реала» согласовывает последние детали.

Ранее сообщалось, что «Реал» бесплатно арендует Хоселу на один сезон. В контракте игрока с «Эспаньолом» активировалась подобная опция, когда каталонская команда вылетела во второй дивизион.

Отметим, что Хоселу стал третьим лучшим бомбардиром Ла Лиги в прошедшем сезоне, отметившись 16 голами в 34 матчах. В «Реале» нападающий будет исполнять роль запасного.