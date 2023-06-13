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Перес сделает всё возможное, чтобы привести Мбаппе в «Реал» этим летом

13 Июня 2023 • 09:27 Комментировать

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес сделает всё возможное для того, чтобы уже этим летом заполучить нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает издание El Larguero.

Напомним, француз вчера сообщил руководству «ПСЖ», что не собирается пользоваться автоматической опцией в своём контракте и продлевать его до 2025 года. Таким образом, уже через год Мбаппе может стать свободным агентом, но «ПСЖ» не хочет терять игрока бесплатно, поэтому постарается продать его этим летом.

Главным претендентом на Мбаппе является «Реал». Именно в мадридскую команду хочет перейти сам игрок. Прошлым летом у него была возможность оказаться на «Сантьяго Бернабеу» на правах свободного агента, но Килиан в итоге продлил контракт с «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Флорентино Перес Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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