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«Реал» готовится к покупке Мбаппе

13 Июня 2023 • 08:35 Комментировать (1)

Мадридский «Реал» может оформить трансфер нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе уже этим летом. Об этом сообщается на страницах издания Footmercato.

Источник отмечает, что «королевский» клуб не станет ждать следующего лета. «Сливочные» раздумывают над предложением по трансферу форварда уже сейчас. Клуб находится в поиске нового нападающего, а Мбаппе считается оптимальным вариантом.

Ранее стало известно, что Килиан не собирается оставаться в Париже после сезона-2023/2024. Это решение вызвало огромное недовольство в руководстве «ПСЖ». Клуб решил продать игрока в текущее трансферное окно.

Трансферная стоимость 24-летнего нападающего оценивается в 180 миллионов евро.

«ПСЖ» выставил Мбаппе на трансфер - известна причина

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Ceroki
13 Июня 2023 в 08:46
Не так давно избавились от одного ущербного ,но очень самовлюблённого дрища,теперь хотят взять еще одного к тому же и черного , будет ставить переса на колени
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