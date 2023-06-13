«Реал» готовится к покупке Мбаппе

Мадридский «Реал» может оформить трансфер нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе уже этим летом. Об этом сообщается на страницах издания Footmercato.

Источник отмечает, что «королевский» клуб не станет ждать следующего лета. «Сливочные» раздумывают над предложением по трансферу форварда уже сейчас. Клуб находится в поиске нового нападающего, а Мбаппе считается оптимальным вариантом.

Ранее стало известно, что Килиан не собирается оставаться в Париже после сезона-2023/2024. Это решение вызвало огромное недовольство в руководстве «ПСЖ». Клуб решил продать игрока в текущее трансферное окно.

Трансферная стоимость 24-летнего нападающего оценивается в 180 миллионов евро.

«ПСЖ» выставил Мбаппе на трансфер - известна причина