​Адвокат Дани Алвеса снова не смог вытащить его из тюрьмы

Адвокат Дани Алвеса предпринял еще одну попытку вытащить своего клиента из тюрьмы - но она снова потерпела неудачу, сообщает испанское издание Marca. Защитник Алвеса пытался построить свою защиту вокруг убеждения судей в том, что бразилец, дескать, не станет бежать из страны, а потому он вполне может ждать решение суда на свободе, под домашним арестом.

Однако эта линия также провалилась - и это означает, что Алвесу предстоит просидеть в тюрьме достаточно долго, даже если потом в результате судебного вердикта окажется, что вполне можно было обойтись и без этого. Дани остается в «темнице» уже более четырех месяцев.