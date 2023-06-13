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​Адвокат Дани Алвеса снова не смог вытащить его из тюрьмы

13 Июня 2023 • 06:08 Комментировать

Адвокат Дани Алвеса предпринял еще одну попытку вытащить своего клиента из тюрьмы - но она снова потерпела неудачу, сообщает испанское издание Marca. Защитник Алвеса пытался построить свою защиту вокруг убеждения судей в том, что бразилец, дескать, не станет бежать из страны, а потому он вполне может ждать решение суда на свободе, под домашним арестом.

Однако эта линия также провалилась - и это означает, что Алвесу предстоит просидеть в тюрьме достаточно долго, даже если потом в результате судебного вердикта окажется, что вполне можно было обойтись и без этого. Дани остается в «темнице» уже более четырех месяцев. 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дани Алвес
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