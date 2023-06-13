Авторитетный испанский журналист обвинил «Реал» в покупке матчей в 90-е годы прошлого века

Бывший испанский журналист по имени Хосе Мария Гарсия, особенно авторитетный в 90-е годы прошлого столетия, когда он работал на Cadena Ser, дал понять, что в те времена мадридский «Реал» не брезговал коррупцией - подкупал соперников перед теми или иными матчами, дабы они охотнее уступали «сливочным».

По словам Гарсии, которые цитирует испанское издание Sport, в этом был замешан Лоренсо Санс-младший - сын бывшего президента клуба, руководившего клубом с 1995 по 2000 год, то есть до эпохи Флорентино Переса. Впрочем, никаких доказательств своих слов журналист не привел, так что вряд ли поклонникам «Реала» следует опасаться каких-либо репрессий в связи с такими новостями.